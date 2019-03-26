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Украина не поддерживает позицию США по Голанским высотам

Украина не поддерживает позицию США по Голанским высотам
15:23 Вт, 26 Март 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины: В МИД Украины выразили позицию относительно статуса Голанских высот.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года», - сообщила Зеленко.

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В частности, в резолюции № 497 от 1981 года, текст которой размещен на сайте Совбеза ООН, говорится, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Представитель МИД Украины отметила, что Украина «продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учет законных интересов безопасности Израиля».

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Также Зеленко отметила, что в Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, которая произошла в последние сутки после обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта.

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«Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению, считаем абсолютно неприемлемыми», - подчеркнула Зеленко.

«Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта», - заявила она.

По словам Зеленко, в МИД Украины считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряженности и обеспечение того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.

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Израиль, ООН, МИД Украины, Голанские высоты, Екатерина Зеленко.
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