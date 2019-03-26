Украина не поддерживает позицию США по Голанским высотам

Новости Украины: В МИД Украины выразили позицию относительно статуса Голанских высот.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года», - сообщила Зеленко.

В частности, в резолюции № 497 от 1981 года, текст которой размещен на сайте Совбеза ООН, говорится, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Представитель МИД Украины отметила, что Украина «продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учет законных интересов безопасности Израиля».

Также Зеленко отметила, что в Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, которая произошла в последние сутки после обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта.

«Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению, считаем абсолютно неприемлемыми», - подчеркнула Зеленко.

«Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта», - заявила она.

По словам Зеленко, в МИД Украины считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряженности и обеспечение того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.