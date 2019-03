МИД Турции дало комментарий по решению США о Голанских высотах

Турция не признает одностороннего решения США по Голанским высотам и будет противодействовать ему совместно с международным сообществом.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя указ президента США Дональда Трампа об официальном признании Вашингтоном Голанских высот частью Израиля, передает агентство "Анадолу".

"Мы предпримем все необходимые усилия на всех платформах, в том числе в ООН", - заявил глава турецкой дипломатии.

По его мнению, своими действиями США в очередной раз проигнорировали международное право. Чавушоглу также добавил, что "это решение не легитимизирует аннексию Израилем Голанских высот".

The US has once again ignored international law. However, this decision will never legitimize Israeli occupation. On the contrary, it will further increase tensions in the region by preventing peace efforts in the Middle East.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 25 марта 2019 г.