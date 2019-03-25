МИД Турции дало комментарий по решению США о Голанских высотах

Новости мира: Турция не признает решение США о Голанских высотах.

Турция не признает одностороннего решения США по Голанским высотам и будет противодействовать ему совместно с международным сообществом.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя указ президента США Дональда Трампа об официальном признании Вашингтоном Голанских высот частью Израиля, передает агентство "Анадолу".

"Мы предпримем все необходимые усилия на всех платформах, в том числе в ООН", - заявил глава турецкой дипломатии.

По его мнению, своими действиями США в очередной раз проигнорировали международное право. Чавушоглу также добавил, что "это решение не легитимизирует аннексию Израилем Голанских высот".

The US has once again ignored international law. However, this decision will never legitimize Israeli occupation. On the contrary, it will further increase tensions in the region by preventing peace efforts in the Middle East. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 25 марта 2019 г.

Как сообщалось ранее, президент Трамп еще на прошлой неделе огласил о намерении США признать Голаны за Израилем. Он, в частности, подчеркнул, что это "имеет важное стратегическое и безопасностное значение для Государства Израиль, а также для региональной стабильности".

Голанские высоты или Голаны – это часть исторического региона Левант, которая охватывает около 1800 кв. километров Израиля и Сирии. Голаны являются спорной территорией.

В 1981 году Кнессет Израиля принял Закон о Голанских высотах, провозгласив свой суверенитет над регионом. Совет Безопасности ООН не признал этого решения.