Скачать
Пятница, 29.03.2019
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

Украина получила возможность участвовать в инфраструктурных проектах ЕС

Украина получила возможность участвовать в инфраструктурных проектах ЕС
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Мининфраструктуры

Новости Бизнеса: Омелян сообщил, что Украина присоединилась к проектам CEF.

Украина присоединилась к проектам в рамках механизма "Соединение Европы" (Connecting Europe Facility, CEF), сообщается на сайте Администрации морских портов Украины со ссылкой на главу Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна.

"С сегодняшнего дня Украина может участвовать в совместных с государствами-членами ЕС проектах, касающихся трансграничной инфраструктуры. Например, сооружая или усовершенствуя железнодорожные маршруты, пролегающие по территории Украины, соединяя страну с европейской железнодорожной сетью через соседние Польшу, Румынию, Словакию или Венгрию. Возможно также создание совместных проектов совершенствования портовой инфраструктуры, в том числе в регионах Приазовья", - цитируется в сообщении В.Омелян.

Как отмечают в АМПУ, бюджет CEF в транспортной сфере составляет около EUR23,5 млрд, в то же время в 2020 году он может быть увеличен.

Кроме того, В.Омелян и Европейский комиссар по вопросам транспорта Виолеттой Бульц обсудили вопросы сотрудничества Украина-ЕС в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности, присоединение Украины к CEF, помощь ЕС в восстановлении инфраструктуры Приазовья, развитие транспортных коридоров Рейн - Дунай и Восточно-средиземноморского, относящихся к Европейской базовой транспортной сети TEN-T, а также расширение авиационного и железнодорожного сообщения с ЕС.

Как подчеркнул В.Омелян, важным является открытие новых инвестиционных возможностей по запуску инструмента CEF Transport Blending Facility и платформы для инвестиций в безопасный транспорт.

Со своей стороны, В.Бульц и руководство Европейского инвестиционного банка положительно оценили расширение сотрудничества между Украиной и ЕС и пригласили Украину участвовать в проектах в рамках механизма CEF.

В то же время Европейский комиссар по вопросам транспорта отметила необходимость для Украины усиление работы по принятию Верховной Радой пакета транспортных евроинтеграционных законов.

По словам В.Бульц, она прибудет с визитом в Украину летом этого года.

Омелян назвал самое слабое звено в транспортной инфраструктуре Украины

Как сообщалось, Европейская комиссия и Всемирный банк разработали ориентировочный план действий по инвестициям в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) для развития транспортного сообщения и обеспечения экономического роста в странах "Восточного партнерства".

В индикативный план строительства TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов, предусмотренные национальной стратегией Drive Ukraine 2030.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мининфраструктуры, Владимир Омелян, CEF, Соединение Европы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь