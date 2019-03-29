Украина получила возможность участвовать в инфраструктурных проектах ЕС

Новости Бизнеса: Омелян сообщил, что Украина присоединилась к проектам CEF.

Украина присоединилась к проектам в рамках механизма "Соединение Европы" (Connecting Europe Facility, CEF), сообщается на сайте Администрации морских портов Украины со ссылкой на главу Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна.

"С сегодняшнего дня Украина может участвовать в совместных с государствами-членами ЕС проектах, касающихся трансграничной инфраструктуры. Например, сооружая или усовершенствуя железнодорожные маршруты, пролегающие по территории Украины, соединяя страну с европейской железнодорожной сетью через соседние Польшу, Румынию, Словакию или Венгрию. Возможно также создание совместных проектов совершенствования портовой инфраструктуры, в том числе в регионах Приазовья", - цитируется в сообщении В.Омелян.

Как отмечают в АМПУ, бюджет CEF в транспортной сфере составляет около EUR23,5 млрд, в то же время в 2020 году он может быть увеличен.

Кроме того, В.Омелян и Европейский комиссар по вопросам транспорта Виолеттой Бульц обсудили вопросы сотрудничества Украина-ЕС в сфере транспорта и инфраструктуры, в частности, присоединение Украины к CEF, помощь ЕС в восстановлении инфраструктуры Приазовья, развитие транспортных коридоров Рейн - Дунай и Восточно-средиземноморского, относящихся к Европейской базовой транспортной сети TEN-T, а также расширение авиационного и железнодорожного сообщения с ЕС.

Как подчеркнул В.Омелян, важным является открытие новых инвестиционных возможностей по запуску инструмента CEF Transport Blending Facility и платформы для инвестиций в безопасный транспорт.

Со своей стороны, В.Бульц и руководство Европейского инвестиционного банка положительно оценили расширение сотрудничества между Украиной и ЕС и пригласили Украину участвовать в проектах в рамках механизма CEF.

В то же время Европейский комиссар по вопросам транспорта отметила необходимость для Украины усиление работы по принятию Верховной Радой пакета транспортных евроинтеграционных законов.

По словам В.Бульц, она прибудет с визитом в Украину летом этого года.

Как сообщалось, Европейская комиссия и Всемирный банк разработали ориентировочный план действий по инвестициям в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) для развития транспортного сообщения и обеспечения экономического роста в странах "Восточного партнерства".

В индикативный план строительства TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов, предусмотренные национальной стратегией Drive Ukraine 2030.