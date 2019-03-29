Скачать
Пятница, 29.03.2019
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

Коболев считает, что РФ не сможет запустить "Северный поток - 2" к 2020 году

Коболев считает, что РФ не сможет запустить "Северный поток - 2" к 2020 году
15:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Глава "Нафтогаза" считает, что "Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверен, что после отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода "Северный поток-2" его эксплуатация в заявленный российской стороной срок - 1 января 2020 года, - не начнется.

"Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка (введения трубопровода в эксплуатацию – Ред.). Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум (по строительству газопровода – Ред.), не будет разрешен в ближайшее время. Это значит, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", - сказал А.Коболев в пятницу в Брюсселе в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности поставок газа в Европу.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, глава правления НАК сослался на оценки, которые были даны международными аналитическими центрами.

"Все они пытались ответить на один простой вопрос: будет ли "Газпром" (Россия - Ред.) способен справиться без "Северного потока-2" и без украинского транзита. На этот вопрос нет простого ответа по одной простой причине. Если нет "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2", "Газпрому" будет не хватать небольшой порции возможностей (из-за отсутствия транзита по ГТС Украины- Ред.), что не позволит ему полностью выполнить обязательства. Если есть "Турецкий поток-2", но нет "Северного потока-2", "Газпром" может справиться без Украины, но оставаясь на минимальном уровне (объемов поставок газа – Ред.). Если есть оба, то тогда "Газпром" может справиться без Украины", - детализировал А.Коболев.

По его словам, исходя из таких предпосылок, вырисовывается вывод, что если нет "Северного потока-2", у "Газпрома" есть два варианта. Первый – поставлять минимальные объемы газа в Европу и пытаться использовать сложную ситуацию в регионе, чтобы проталкивать "Северный поток-2" еще активнее, чем они это делают сейчас.

Вторым вариантом А.Коболев назвал контракт на транзит газа с Украиной. "Я думаю, что это наиболее вероятный вариант. Я думаю, что это будет выгодно всем", - выразил мнение он.

При этом глава правления "Нафтогаза" отметил, что второй вариант развития событий также имеет два пути его реализации: долгосрочный контракт и краткосрочные заказы.

Говоря о ходе трехсторонних переговоров в формате "Украина-Россия-Еврокомиссия" о будущем контракте на транзит российского газа через Украину, А.Коболев подчеркнул, что "будет очень удивлен, если они (российская сторона - Ред.) захотят вернуться к обсуждению до президентских выборов (в Украине – Ред.)". "Они предпочитают посмотреть, кто будет следующим (президентом Украины- Ред.) и потом решать, как действовать", - сказал он и напомнил о существующей договоренности провести встречу в мае.

А.Коболев также вновь подчеркнул, что озвученное не так давно предложение "Газпрома" о продолжении ныне существующего контракта на транзит российского газа для Украины неприемлемо.

"На последних переговорах команда "Нафтогаза" была удивлена предложением "Газпрома" продолжить уже существующий контракт. Украинская сторона не приемлет это предложение", - констатировал он, пояснив, что такое предложение неприемлемо по двум причинам: во-первых, с начала действия нового контракта (с 2020 года) в результате анбандлинга будет работать независимый оператор, во-вторых, новый контракт должен отвечать всем требованиям европейского законодательства.

Касаясь вопроса анбандлинга, А.Коболев заверил, что делается все для того, чтобы с 1 января 2020 года в Украине заработал независимый оператор.

"Днипрогаз" обязали выплатить долг в полмиллиарда гривен "Укртрансгазу"

Кроме того, по словам главы правления "Нафтогаза", сейчас идет работа над тем, чтобы аккумулировать в украинских подземных хранилищах объемы газа большие, чем "мы обычно закачивали в предыдущие годы".

"Для этого мы ищем финансирование международных институций", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Россия, Нафтогаз, Дания, Андрей Коболев, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь