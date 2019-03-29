"Днипрогаз" обязали выплатить долг в полмиллиарда гривен "Укртрансгазу"

Новости Бизнеса: Согласно решению Хозяйственного суда Днепропетровской области, в "Днипрогазе" обязаны рассчитаться за долг перед дочерним предприятием "Навтогаза".

Облгаз, контролируемый Дмитрием Фирташем, нарастил долг в размере 548 млн грн. перед "Укртрансгазом" за услуги балансировки голубого топлива. Представители "Навтогаза Украины" обвиняют "Днипрогаз" в саботировании и срыве внедрения системы суточной балансировки газа в период отопительного сезона.

На соцстранице гендиректор "Навтогаза" Андрей Коболев сообщил, что кроме проблемного предприятия в Днепре ряд других облгазов задолжал стране около 35 миллиардов гривен. Ранее сообщалось, что с 1 марта рынок газа в Украине переходит с месячной на суточную балансировку. Это предусматривает взаимодействие участников рынка исключительно через Информационную платформу оператора ГТС.

В "Укртрансгазе" до этого периода не наладили работу платформы, что сделало невозможным обмен информации о поставках и потреблении топлива.