Скачать
Пятница, 29.03.2019
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

"Днипрогаз" обязали выплатить долг в полмиллиарда гривен "Укртрансгазу"

"Днипрогаз" обязали выплатить долг в полмиллиарда гривен "Укртрансгазу"
14:32 Сегодня Телеграф dnepr.info

Новости Бизнеса: Согласно решению Хозяйственного суда Днепропетровской области, в "Днипрогазе" обязаны рассчитаться за долг перед дочерним предприятием "Навтогаза".

Облгаз, контролируемый Дмитрием Фирташем, нарастил долг в размере 548 млн грн. перед "Укртрансгазом" за услуги балансировки голубого топлива. Представители "Навтогаза Украины" обвиняют "Днипрогаз" в саботировании и срыве внедрения системы суточной балансировки газа в период отопительного сезона.

На соцстранице гендиректор "Навтогаза" Андрей Коболев сообщил, что кроме проблемного предприятия в Днепре ряд других облгазов задолжал стране около 35 миллиардов гривен. Ранее сообщалось, что с 1 марта рынок газа в Украине переходит с месячной на суточную балансировку. Это предусматривает взаимодействие участников рынка исключительно через Информационную платформу оператора ГТС.

В "Укрнафте" избрали новый набсовет и отправили в отставку главу компании

В "Укртрансгазе" до этого периода не наладили работу платформы, что сделало невозможным обмен информации о поставках и потреблении топлива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нафтогаз, Суд, Укртрансгаз, Фирташ, Долг, Решение, Коболев, Балансировка, Днипрогаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь