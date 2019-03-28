В "Укрнафте" избрали новый набсовет и отправили в отставку главу компании

Новости Бизнеса: Акционеры "Укрнафты" приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы компании Роллинса в связи с изменениями в структуре управления.

Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафты" на общем собрании избрали новый состав наблюдательного совета, в который вошли 6 независимых членов и 5 членов, которые представляют интересы акционеров.

Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Акционеры избрали новый состав наблюдательного совета", - сказал Витренко.

Он сообщил, что по квоте мажоритарного акционера - НАК "Нафтогаз Украины" - в состав набсовета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко.

От миноритарных акционеров: Уриэл Цви Лейбер и Яна Мануилова.

В качестве независимых членов были избраны Елена Макеева, Андрей Бойцун, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процык и Павел Загороднюк.

Также акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы компании Марка Роллинса с 30 апреля в связи с изменениями в структуре управления предприятия.

По словам Витренко, целью принятия данного решения является предоставление возможности новому набсовету "Укрнафты" выбрать и назначить главу компании.

По решению акционеров, с 1 мая 2019 года Олег Гез, заместитель главы "Укрнафты", будет исполнять обязанности главы правления компании.