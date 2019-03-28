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Кабмин обязал Нафтогаз согласовывать с ним крупные сделки дочерних компаний

Кабмин обязал Нафтогаз согласовывать с ним крупные сделки дочерних компаний
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины принял распоряжение № 176-р, которым обязал правление Нафтогаза до утверждения финплана НАК предварительно согласовывать с правительством решения о совершении крупных сделок в дочерних компаниях группы.

Кабинет министров Украины в среду обязал правление НАК "Нафтогаз Украины" предварительно согласовывать с правительством решения о совершении крупных сделок в дочерних компаниях группы.

"Обеспечивать предварительное согласование с общим собранием НАК "Нафтогаз Украины" решений правления о деятельности хозяйственных обществ, акционером (учредителем, участником) которых является НАК, а именно сделок, предусмотренных ст.70 и 71 закона "Об акционерных обществах", а также других сделок, для совершения которых необходимо предварительное согласование наблюдательного совета НАК ", - отмечается в обнародованном на правительственном портале распоряжении №176-р от 27 марта 2019 года.

В Кабмине поясняют временную необходимость такого согласования пока еще не утвержденным им финансовым планом "Нафтогаза".

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Как сообщалось, на внеочередное собрание акционеров ПАО "Укрнафта", запланированном на 28 марта 2019 года, вынесен вопрос заключения договоров с НАК "Нафтогаз Украины" по продаже более 4 млрд куб. м природного газа. Компания ждет от акционеров "добро" на заключение трех договоров купли-продажи с определением цены по формуле импортного паритета: 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн куб. м из подземных хранилищ.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Нафтогаз, Нафтогаз Украины, Кабмин, Финплан.
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