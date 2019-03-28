Кабмин обязал Нафтогаз согласовывать с ним крупные сделки дочерних компаний

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины принял распоряжение № 176-р, которым обязал правление Нафтогаза до утверждения финплана НАК предварительно согласовывать с правительством решения о совершении крупных сделок в дочерних компаниях группы.

Кабинет министров Украины в среду обязал правление НАК "Нафтогаз Украины" предварительно согласовывать с правительством решения о совершении крупных сделок в дочерних компаниях группы.

"Обеспечивать предварительное согласование с общим собранием НАК "Нафтогаз Украины" решений правления о деятельности хозяйственных обществ, акционером (учредителем, участником) которых является НАК, а именно сделок, предусмотренных ст.70 и 71 закона "Об акционерных обществах", а также других сделок, для совершения которых необходимо предварительное согласование наблюдательного совета НАК ", - отмечается в обнародованном на правительственном портале распоряжении №176-р от 27 марта 2019 года.

В Кабмине поясняют временную необходимость такого согласования пока еще не утвержденным им финансовым планом "Нафтогаза".

Как сообщалось, на внеочередное собрание акционеров ПАО "Укрнафта", запланированном на 28 марта 2019 года, вынесен вопрос заключения договоров с НАК "Нафтогаз Украины" по продаже более 4 млрд куб. м природного газа. Компания ждет от акционеров "добро" на заключение трех договоров купли-продажи с определением цены по формуле импортного паритета: 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн куб. м из подземных хранилищ.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.