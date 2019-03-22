Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

"Нафтогаз" отреагировал на договоренность Медведчука с "Газпромом"

"Нафтогаз" отреагировал на договоренность Медведчука с "Газпромом"
20:29 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" в марте покупал газ в ЕС на 6-13% дешевле заявленной Медведчуком цены "Газпрома".

НАК "Нафтогаз Украины" в марте покупал природный газ в ЕС по $226/тыс. куб. м, что на 6-13% дешевле заявленной Виктором Медведчуком цены ($240-260/тыс. куб. м - ред.), которая должна сложиться по контракту с ПАО "Газпром".

"Медведчук говорит о поставках газа по цене $240-260/тыс. куб. м. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около $217/тыс. куб. м", - отметили в "Нафтогазе" на своей странице в "Фейсбук".

В НАК также указали, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, "Газпром" должен продавать Украине газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. В то же время российская компания отказывается выполнять решение арбитража.

Сверхначисления в платежках: три облгаза оштрафованы решением НКРЭКУ

Как сообщалось, Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Первоначально причиной отказа Украины от покупки газа на своей восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

"Газпром" предлагает Украине прямую поставку газа

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны Газпрома также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер на переговорах с В.Медвечуком и Юрием Бойко при участии премьера России Дмитрия Медведева в пятницу утверждал, что при восстановлении "Нафтогазом" прямых закупок газа у "Газпрома" цена на газ для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газпром, Нафтогаз, Виктор Медведчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь