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Украина уже использовала все квоты на мед и кукурузу

Украина уже использовала все квоты на мед и кукурузу
23:55 Пт, 29 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В начале года Украина уже использовала все основные квоты на кукурузу, яблочный и виноградный сок и мед.

По состоянию на начало нынешнего года Украина уже в полном объеме использовала основные квоты на мед, яблочный и виноградный сок, кукурузу. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

"Европейский Союз выступает одним из главных покупателей украинской агропродовольственной продукции. В 2018 году стоимостной объем экспорта отечественных сельскохозяйственных товаров в страны ЕС составил 6,3 млрд долл. США, став самым большим за время независимости Украины. Основу его традиционно образовали зерновые культуры, семена масличных, жиры и масла, а еще остатки и отходы. По состоянию на начало этого года мы уже в полном объеме использовали основные квоты на мед, яблочный и виноградный сок, а также кукурузу", - проинформировал Пугачев.

Он напомнил, что условиями зоны свободной торговли предусмотрено предоставление Украине со стороны европейских партнеров беспошлинных экспортных квот, которые охватывают растениеводческую, животноводческую продукцию и готовые пищевые продукты. По его словам, в полной мере всегда используются основные квоты на пшеницу, кукурузу, ячменную крупу, мед, обработанные томаты, яблочный и виноградный соки.

"Не стал исключением в этом отношении и 2018 год. Кроме перечисленных товаров, украинским экспортерам удалось закрыть квоты по обработанному крахмалу, солоду и клейковине, продуктам переработки солода и крахмала, сливочному маслу и мясу птицы. Также были исчерпаны дополнительные преференциальные квоты на мед, обработанные томаты, пшеницу и кукурузу, которые начали действовать или возобновились в течение прошлого года. В общей сложности ситуация с заполнением квот отечественными экспортерами медленно улучшается, однако до сих пор большинство квот не используется даже наполовину", - подчеркнул ученый.

Он рассказал, что основная и дополнительная квота по обработанным томатам в объеме, соответственно, 10 тыс. тонн и 3 тыс. тонн, стабильно в перечне квот со стопроцентным заполнением. В прошлом году отечественные экспортеры установили суммарный рекорд по экспорту обработанных томатов - 56 тыс. тонн, из которых 41 тыс. тонн продано именно в Евросоюз.

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"Очевидно, что наш экспортный потенциал относительно как квотированных, так и внеквотовых поставок в ЕС обработанных томатов далеко не исчерпан. Позиция отечественных товаропроизводителей по переговорам с ЕС об увеличении размера квот понятна. Однако переговорный процесс по этому вопросу может быть осложнен наличием уже действующих преференций со стороны Европейского Союза", - акцентировал заместитель директора ИАЭ.

Он уверяет, что если говорить о перспективах агропродовольственного экспорта Украины на рынках Европейского Союза в 2019 году, то есть все основания надеяться хотя бы на сохранение достигнутых прошлогодних показателей. Ведь планово растут для Украины объемы по некоторым основным квотам и продолжается действие предоставленных восьми преференциальных квот.

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Украина, Мед, Кукуруза, Квота, Сок, Использовала.
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