Как получить фермерам дотации на скот: комментарий МинАПК

Новости Бизнеса: В МинАПК назвали фермерам ключевое условие получения дотаций за домашних животных.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в комментарии законопроекта об идентификации и регистрации животных отметило, что владельцы животных без регистрации будут отсутствовать в списках на получение дотаций с бюджета, передает корреспондент.

В министерстве назвали одно из условий получения дотаций — подтверждение о количестве зарегистрированного и перемещенного согласно закону поголовья скота администрацией Единого госреестра животных.

На сегодняшний день в Украине в Едином госреестре животных есть данные о крупном и мелком рогатом скоте, а также лошадях и свиньях. В будущем может быть одобрен Реестр домашних и диких животных, законопроект №9022 о котором уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

В случае его поддержки депутатами — в Украине будут учитываться чипированые домашние и дикие животные. Кроме этого, в Украине вступят в силу единые правила госнадзора контроля и регистрации животных, что позволит упросить контроль за их перемещением. Открытость информации позволит лучше контролировать безопасность происхождения продукции животноводства, уверены в министерстве.

По мнению чиновников МинАПК, принятие этого закона позволит более эффективно выявлять и ликвидировать вспышки болезней у животных. Кроме этого, закон упростит процедуру возмещения средств владельцам скота за его идентификацию.

Законопроект №9022 был зарегистрирован в Раде еще в августе 2018 года, но с того времени его откладывали четыре раза.