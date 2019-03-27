"Это же Освенцим!": Лукашенко уволил губернатора за грязный коровник

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" и побывал в нескольких коровниках.

Президент Беларуси Александр Лукашенко устроил кадровую чистку в Могилевской области, когда увидел, в каком состоянии содержат коров в агрохолдинге "Купаловская". Об этом сообщает БЕЛСАТ TV.

Визит президента в агрохолдинг 26 марта показал телеканал ОНТ. Лукашенко осматривал, в каких условиях содержат коров, и возмущался, называя коровник "Освенцимом" и употребляя нетипичную для президентской должности лексику.

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (глава администрации президента Наталья Кочанова. - Ред.) следом сюда? А Анфимова (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. - Ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. А вы его ставите руководителем холдинга… Я вас вообще не понимаю", - сказал Лукашенко.

"Здесь должно быть сухо, чисто, понимаешь? Они же гадят друг на друга, стоят друг на друге. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная" , - сказал глава белорусского государства.

По итогам посещения холдинга Лукашенко отстранил от должности председателя Могилевского облисполкома Владимира Домановского. Кроме того, представителя президента в Могилевской области Геннадия Лавренкова понизили в должности. Также заменили главу агрохолдинга "Купаловская".