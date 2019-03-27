Скачать
Среда, 27.03.2019
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах
Стало известно количество украинских избирателей за границей
Стало известно количество избирателей за границей
Роналду прибыл в Барселону
Роналду прибыл в Барселону
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке

"Это же Освенцим!": Лукашенко уволил губернатора за грязный коровник

"Это же Освенцим!": Лукашенко уволил губернатора за грязный коровник
12:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" и побывал в нескольких коровниках.

Президент Беларуси Александр Лукашенко устроил кадровую чистку в Могилевской области, когда увидел, в каком состоянии содержат коров в агрохолдинге "Купаловская". Об этом сообщает БЕЛСАТ TV.

Визит президента в агрохолдинг 26 марта показал телеканал ОНТ. Лукашенко осматривал, в каких условиях содержат коров, и возмущался, называя коровник "Освенцимом" и употребляя нетипичную для президентской должности лексику.

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (глава администрации президента Наталья Кочанова. - Ред.) следом сюда? А Анфимова (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. - Ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. А вы его ставите руководителем холдинга… Я вас вообще не понимаю", - сказал Лукашенко.

"Здесь должно быть сухо, чисто, понимаешь? Они же гадят друг на друга, стоят друг на друге. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная" , - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко назвал условия возможного объединения с Россией

По итогам посещения холдинга Лукашенко отстранил от должности председателя Могилевского облисполкома Владимира Домановского. Кроме того, представителя президента в Могилевской области Геннадия Лавренкова понизили в должности. Также заменили главу агрохолдинга "Купаловская".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Коровник, Могилевская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 марта – Федоров день
02 В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды
03 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
04 Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В украинском порту обнаружили российские ракеты
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
На восстановление Донбасса увеличили финансирование
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Эмили Ратаковски в образе блондинки показала аппетитные формы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь