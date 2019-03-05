Лукашенко назвал условия возможного объединения с Россией

Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства, но только на равных условиях для сограждан и субъектов хозяйствования.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что "постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым".