Нацбанк оштрафовал "ОТП Банк" на 7 млн грн

Новости Бизнеса: "ОТП Банк" оштрафован Национальным банком Украины за проведение рисковой деятельности.

Национальный банк Украины по результатам проверок в марте оштрафовал "ОТП Банк" на 7,142 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Как сообщается на сайте НБУ, банк в период с марта 2017 по июнь 2018 года проводил перечисление средств клиентов на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.

В дальнейшем эти средства посредством инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. Также банк получил письменное предупреждение НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга и идентификации клиентов.

Напоминаем, журналистская организация OCCRP ("Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции") провела расследование о причастности беглого президента Украины Виктора Януковича и бывшего руководителя аппарата Дональда Трампа Пол Манафорт к отмыванию денег через Swedbank, сообщается на сайте организации.