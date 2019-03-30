Продлен срок действия сниженных расчетов за газ для ТЭС и ТЭЦ

Новости Бизнеса: Теплогенерирующие компании должны иметь уровень расчетов за газ не ниже 78%.

Кабинет министров продлил до 1 мая срок действия нормы, согласно которой для продолжения поставок газа по договорам, заключенным с НАК 2Нафтогаз Украины", теплогенерирующие компании должны иметь уровень расчетов за потребленный ресурс не ниже 78%, а для теплоэлектроцентралей, управляемых Фондом госимущества, – не ниже 60%.

Соответствующее постановление, принятое на заседании Кабмина в среду, обнародовано на правительственном портале. "Такое решение направлено на обеспечение теплоснабжающих предприятий природным газом для стабильного прохождения отопительного сезона", - сообщили в Кабмине.

Напоминаем, "Турбоатом" и четыре ТЭЦ (Херсонская, Днепровская, Криворожская и Северодонецкая) планируется исключить из перечня объектов большой приватизации, такое решение было принято на совещании под руководством министра Кабинета министров Александра Саенко.