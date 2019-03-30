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Венгрия намерена транспортировать газ из Азербайджана в обход Украины

Венгрия намерена транспортировать газ из Азербайджана в обход Украины
14:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Венгрия и Азербайджан договорились о создании энергетической рабочей группы для подготовки к транспортировке азербайджанского газа в обход Украины.

Венгрия и Азербайджан подписали соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки к транспортировке азербайджанского газа в обход Украины с 2021 года. Как сообщается на сайте правительства Венгрии, соглашение согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов в Баку 29 марта.

Венгерский министр отметил, что конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на центральноевропейский регион, поскольку соглашение о транзите газа из России через Украину после 2019 года еще не заключено.

"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", - заявил Сийярто.

По его словам, соглашение с Азербайджаном будет способствовать усилению энергетической безопасности Венгрии и диверсификации поставок газа.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Венгрия договорились о поставках природного газа после 2019 года в случае отсутствия контракта на транзит газа через территорию Украины.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины. Следующие трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года запланированы на май 2019 года.

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Азербайджан, Венгрия, Рабочая группа, Транзит газа, В обход Украины.
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