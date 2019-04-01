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С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ

С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" снижает цену на апрель для своих бытовых потребителей на 2%, не устанавливая максимально возможной торговой наценки поставщика.

В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» снижает цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством", - говорится в сообщении.

"Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаза составит 8,38 грн за кубометр вместо 8,55 грн за кубометр (с НДС и расходами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - добавили в Нафтогазе.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, что покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки.

Продлен срок действия сниженных расчетов за газ для ТЭС и ТЭЦ

Цена газа для таких потребителей составит 6233 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Цена на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, что покупают газ на условиях предоплаты, составит 5990 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

В то же время цена на газ для населения, установленная правительством, составляет 6235,5 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

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Газ, Нафтогаз, Тарифы, Цены на газ.
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