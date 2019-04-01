В Украине расходы на производство сельхозпродукции выросли на 5,6 %

Новости Бизнеса: В Украине выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции на 5,6 % по сравнению с 2018 годом.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2019 года выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 4,7%, а животного – на 7,8%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-февраль текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%.

В феврале по сравнению с январем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения увеличились на 0,6%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил. По данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 14%.