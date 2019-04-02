Цены на нефть достигли новых максимумов года

Новости Бизнеса: Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 2 апреля 2019 года, превысила 69 долларов за баррель.

Цены на нефть во вторник достигли новых максимумов 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com .

Стоимость барреля июньской нефти Brent составляла $69,16 (+0,23%). Баррель майской нефти WTI торговался по $61,77 (+0,28%). Максимальные цены в ходе азиатских торгов составляли $69,50 $62,03 соответственно.

Позитивные статданные из США и Китая поддержали цены. В марте производственный сектор Китая неожиданно вернулся к росту впервые за четыре месяца.

«В марте PMI в Китае продемонстрировал крупнейший месячный рост с 2012 г. Это должно ослабить опасения по поводу возможности снижения спроса на нефть», - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговой и рыночной стратегии SPI Asset Management.

Правительство США рассматривает дополнительные санкции против Ирана. Они нацелены на ранее не затронутые американскими санкциями сферы экономики Исламской Республики, сообщил накануне высокопоставленный представитель администрации Трампа. Он также предположил, что США не станут продолжать ослабление санкционного режима для восьми крупнейших покупателей иранской нефти, срок действия которого заканчивается в начале мая.

По словам осведомленных источников, нефтяной терминал Хосе, который возобновил работу в конце прошлой недели, вновь остановлен из-за нехватки электроэнергии. Этот порт считается основными экспортными воротами Венесуэлы.

Крупнейший в мире экспортер - Саудовская Аравия - перевыполнила взятые на себя в рамках соглашения ОПЕК+ обязательства по сокращению нефтедобычи, снизив производство на 220 тыс. бар./сутки. (б/с). Тогда как суммарное сокращение поставок картельной нефти составило в марте 280 тыс. б/с.

По состоянию на 09:45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 69,13 доллар за баррель. На открытии Brent торговалась по 69,19 доллара за баррель, что на 18 центов выше уровня закрытия торгов ($69,01).