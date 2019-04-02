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Директор МВФ о мировой экономике: Мы не ожидаем рецессии в ближайшее время

Директор МВФ о мировой экономике: Мы не ожидаем рецессии в ближайшее время
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: МВФ не ожидает рецессии мировой экономики в ближайшее время, хотя замедление темпов развития все равно произойдет.

Развитие мировой экономики потеряло импульс в течение последнего времени, однако это не угрожает мировой экономике возможной рецессией.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время выступления в Торговой палате США в Вашингтоне, сообщает корреспондент.

"Только два года тому назад 75% мировой экономики пережили подъем. В этом году мы ожидаем, что 70% мировой экономики ощутит замедление темпов роста. Но, чтобы быть четкими, мы не ожидаем рецессии в ближайшее время. Фактически, мы ждем определенного роста во второй половине 2019 года и в 2020 году", - заявила Лагард.

Она напомнила, что в январе МВФ прогнозировал глобальный рост в 2019- 2020 гг. на уровне примерно 3,5%. "Это меньше, чем в недавнем прошлом, но все еще является разумно допустимым", - отметила директор-распорядитель МВФ.

ВТО прогнозирует замедление роста мировой торговли

Лагард также подчеркнула, что обновленный прогноз МВФ по развитию глобальной экономики будет обнародован на следующей неделе, перед весенним собранием МВФ и Всемирного банка.

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МВФ, США, Кристин Лагард, Мировая экономика, Торговая палата США.
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