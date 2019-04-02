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ВТО прогнозирует замедление роста мировой торговли

ВТО прогнозирует замедление роста мировой торговли
19:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По прогнозам Всемирной торговой организации, рост объема международной торговли в 2019 году вырастет только на 2,6%.

Объем международной торговли в 2019 году вырастет лишь на 2,6%, говорится в прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном на ее сайте. В прошлой версии прогноза, которая вышла в сентябре 2018 года, экономисты ВТО ожидали роста на 3,7%. 

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%.

Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая, пишет РБК. Торговля не может стимулировать экономический рост в условиях высокой неопределенности, которая наблюдается сейчас, заявил глава ВТО Роберто Азеведо.

Организация выделяет несколько причин более медленного роста в 2018 году, среди которых:

  • повышение ввозных пошлин в США и Китае;
  • более слабый рост мировой экономики по сравнению с ожиданиями;
  • нестабильность на финансовых рынках;
  • снижение эффекта от стимулирующей налоговой политики в США;
  • окончание цикла мягкой денежно-кредитной политики в еврозоне;
  • трансформация китайской экономики, которая сопровождается переходом от роста за счет производства и инвестиций к росту через потребление и сектор услуг.

Эффект Brexit для мировой торговли пока оценить сложно — его последствия будут зависеть от итогового соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Он, вероятно, приведет к снижению инвестиций в Великобританию, а затем — к падению производительности, отмечает ВТО.

Опережающие индикаторы ВТО уже показали замедление торговли в 2019 году: авиаперевозки грузов в январе сократились на 3%, упал показатель глобальных экспортных заказов. Индекс неопределенности экономической политики достиг пика в декабре на фоне приостановки работы правительства в США и торговых переговоров США и Китая, хотя и снизился в начале года. Большинство будущих рисков также связаны с замедлением торговли. С учетом текущей торговой напряженности не стоит удивляться таким перспективам, сказал Азеведо.

Торговые споры: Трамп сообщил об успешных переговорах с КНР и отложил введение пошлин

Торговые войны между США и Китаем, сопровождавшиеся ростом ввозных тарифов и усилением протекционизма, обострились в 2018 году. Президент США Дональд Трамп в конце февраля 2019 года анонсировал саммит с председателем КНР Си Цзиньпином — на нем Вашингтон и Пекин должны заключить торговую сделку. Встреча могла пройти в марте, однако глава американского Минфина Стивен Мнучин позднее заявил, что она переносится, так как сторонам нужно больше времени для переговоров.

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США, Саммит, Экономика, КНР, Экономический рост, Мировая торговля, Всемирная торговая организация, Объем международной торговли.
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