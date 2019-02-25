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Торговые споры: Трамп сообщил об успешных переговорах с КНР и отложил введение пошлин

Торговые споры: Трамп сообщил об успешных переговорах с КНР и отложил введение пошлин
04:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп заявил о продлении срока введения пошлин на китайские товары и возможной встрече с Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Китаем по торговым разногласиям успешными и заявил о продлении срока введения пошли на китайские товары.

"Я рад сообщить, что США добились значительного прогресса на переговорах с Китаем по торговле по важным структурным проблемам, включая интеллектуальную собственность, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту, и многие другие", - написал президент в своем твиттере.

Он добавил: "Как результат этих очень продуктивных переговоров я продлеваю срок повышения Соединенными Штатами тарифов, ранее намеченный на 1 марта".

Д.Трамп ранее заявлял, что соглашение по торговле с Китаем, которое, как представляется, может положить конец торговой войне между двумя странами, должно быть подписано им и председателем КНР Си Цзиньпином.

Он в минувшее воскресенье написал в твиттере: "Предполагая, что обе стороны достигнут дополнительного прогресса, мы планируем провести саммит с президентом Си в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хорошие выходные для нас и Китая!".

В Мар-а-Лаго находится резиденция Д.Трампа, где он периодически принимает высокопоставленных гостей.

Лидер КНДР отправился на саммит с Трампом на бронированном поезде

Переговоры США и КНР по урегулированию торговых разногласий возобновились в четверг прошлой недели в Вашингтоне.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской стороны в переговорах принимают участие глава Минфина Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года. На встрече Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают повышение пошлин.

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Китай, Пошлины, Торговая война, Си Цзиньпин, Дональд Трамп.
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