Лидер КНДР отправился на саммит с Трампом на бронированном поезде

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу вечером, 23 февраля, отправился на своем бронированном поезде во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился во Вьетнам, где 27-28 февраля запланирована его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

В субботу вечером зеленый поезд с желтыми горизонтальными полосами, которым путешествует Ким Чен Ын, пересек границу с Китаем.

Неизвестно, преодолеет ли лидер КНДР весь путь во Вьетнам по железной дороге - ему на это понадобится два с половиной дня, или же сделает остановку по дороге и пересядет на самолет.

Ким Чен Ын путешествует бронированным поездом, который использовали его отец Ким Чен Ир и дедушка Ким Ир Сен. Он состоит из 21 вагона, оборудован конференц-залами, столовыми и спальными местами.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится, что Северная Корея готова к денуклеаризации.