К разделению украинской ГТС привлекли европейских экспертов

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС о поддержке анбандлинга.

НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС), сообщила пресс-служба НАК.

По ее данным, в рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

"Цель сотрудничества – помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС", - отмечается в пресс-релизе.

На этом этапе профильные эксперты европейских операторов будут помогать с созданием независимого украинского оператора ГТС и подачей заявки на его сертификацию украинскому регулятору НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества, а также будут принимать участие в разработке плана модернизации ГТС для обеспечения ее технической надежности и эффективности.

Европейские операторы также будут предоставлять консультационную поддержку в ходе совместных заседаний правления и комитета по анбандлингу наблюдательного совета "Нафтогаза". Дальнейшее сотрудничество между операторами ГТС и МГУ будет обсуждаться отдельно.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

Для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

В НАК считают, что только сотрудничество с международными компаниями в части управления ГТС Украины позволит сохранить за страной статус транзитера газа.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.