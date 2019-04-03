Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в оборонпроме
САП обвинила НАБУ в системных ошибках при расследовании коррупции в ОПК
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

К разделению украинской ГТС привлекли европейских экспертов

К разделению украинской ГТС привлекли европейских экспертов
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС о поддержке анбандлинга.

НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС), сообщила пресс-служба НАК.

По ее данным, в рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

"Цель сотрудничества – помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС", - отмечается в пресс-релизе.

На этом этапе профильные эксперты европейских операторов будут помогать с созданием независимого украинского оператора ГТС и подачей заявки на его сертификацию украинскому регулятору НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества, а также будут принимать участие в разработке плана модернизации ГТС для обеспечения ее технической надежности и эффективности.

Счетная палата указала на неэффективное тарифорегулирование НКРЭКУ

Европейские операторы также будут предоставлять консультационную поддержку в ходе совместных заседаний правления и комитета по анбандлингу наблюдательного совета "Нафтогаза". Дальнейшее сотрудничество между операторами ГТС и МГУ будет обсуждаться отдельно.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

Для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

В НАК считают, что только сотрудничество с международными компаниями в части управления ГТС Украины позволит сохранить за страной статус транзитера газа.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, ГТС, Нафтогаз, Транзит газа, НКРЭКУ, Разделение ГТС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
03 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
04 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
05 Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь