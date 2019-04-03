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Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ для населения

Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ для населения
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zn.ua

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман поручил "Нафтогазу" продавать газ для населения дешевле текущей цены PSO в 8,55 грн/куб. м.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд населения дешевле цены на газ, установленной для отпуска по спецобязательствами (PSO) – 8,55 грн/куб. м.

Соответствующее решение, которое позволит "Нафтогазу" продавать газ дешевле 8,55 грн/куб. м принято на заседании Кабинета министров в среду.

"НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что они могут продавать газ дешевле 8,55 грн за куб. м Думаю, что настало время прикрутить цену на газ "Нафтогазу". Мы утвердили решение, которое дает право "Нафтогазу" устанавливать меньшие цены, чем 8,55 грн/куб. м, но ни в коем случае не выше", – сказал премьер-министр.

Как сообщалось, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о возможном снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина. По его расчетам, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м. В этой связи А.Коболев вновь предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками. В середине марта В.Гройсман заявил, что поручит НАКу и Министерству финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ) относительно отмены специальных обязательств PSO.

С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ

В апреле 2019 года "Нафтогаз" снизил цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям, до 7 тыс. 188 грн за 1 тыс. куб м (с НДС), что на 16% меньше цены на газ, отпускаемый в Украине по PSO для нужд населения и теплокоммунэнерго. Пользуясь выгодной рыночной ситуацией, "Нафтогаз Украины" также завил о намерении в апреле снизить на 2% за счет не применения максимальной торговой надбавки, позволенной законодательством (от 8 тыс. 550 грн за 1 тыс. куб м) цену на для своих бытовых потребителей в Кировоградской и других областях.

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Газ, Нафтогаз, Население, Цена на газ, Владимир Гройсман.
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