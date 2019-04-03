Порошенко подписал закон о повышении пошлины на лом

Новости Бизнеса: В последний день зимы проект Закона о пошлине на лом был поддержан депутатами, до вступления его в силу Президенту оставалось только подписать документ.

Сегодня стало известно, что чинный Перзидент Украины Петр Порошенко подписал проект о внесении правок в Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

Этим Глава страны согласовал на продление сроков и повышение пошлины на лом. "Законом временно сроком на шесть календарных лет (вместо действующих трех календарных лет) повышено ставки выездной (экспортной) пошлины на отходы и лом черных металлов - до 58 евро за одну тонну (вместо действующих 42 тонн за одну тонну)", - говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины. 28 февраля депутаты большинством голосов проголосовали за принятие правок к Закону.

Перед самым голосованием за проект была внесена еще одна правка - действие закона продлить не на шесть, а на пять лет. Подписания принятого документа задержали на месяц из-за регистрации проекта об отмене действия первоначального решения. Через месяц этот проект, блокирующий ход закона о пошлине на лом, был отозван его автором, народным депутатом Александром Опанасенком.