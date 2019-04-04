Минюст: Алиментщик и за рубежом не скроется от выплат

Новости Бизнеса: В Министерстве юстиции заявили, что украинцы за границей, которые уклоняются от уплаты алиментов, создают жизненные трудности для ребенка.

Решение суда Украины о взыскании алиментов подлежит исполнению и на территории другой страны после его признания. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба Минюста.

"Решение суда Украины подлежит исполнению на территории другой страны после его признания. С целью обращения с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины в компетентный орган другой страны заинтересованное лицо обращается в суд Украины, который принял решение. Далее надлежащим образом оформленное ходатайство направляется компетентному органу другой страны в порядке, предусмотренном международным договором Украины", - рассказала о порядке действий Глущенко. Она отметила, что среди украинцев, находящихся за рубежом, есть те, кто уклоняется от уплаты алиментов, что создает ряд жизненных проблем для их детей, оставшихся в Украине.

"Переезд ребенка или родителя-плательщика алиментов на постоянное место жительства за границу, изменение ими гражданства не лишают ребенка права на содержание. Если ребенок живет в Украине, а отец – за границей, иск о взыскании алиментов может быть подан в суд в Украине, по месту проживания ребенка", - сказала заместитель министра юстиции.

Одновременно Глущенко уточнила, что в большинстве случаев ходатайства о признании и исполнении решения суда Украины при посредничестве областных территориальных управлений юстиции направляются в Министерство юстиции для дальнейшего отправления компетентным иностранным органам. Заместитель министра подчеркнула, что исполнение судебного решения на территории другой страны происходит в соответствии с законодательством этой страны.