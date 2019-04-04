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Работники смогут "прогуливать" работу, если задерживают зарплату: детали

Работники смогут "прогуливать" работу, если задерживают зарплату: детали
11:58 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Минсоцполитики разрабатывает законопроект, который даст возможность сотруднику не выходить на работу, если ему задерживают зарплату больше 15 календарных дней.

В Министерстве социальной политики Украины разработали проект закона, позволяющий сотруднику "прогуливать" рабочие дни, в случае если работодатель не выплачивает ему заработную плату свыше 15 календарных дней.

Согласно законопроекту, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы", который будет внесен в парламент, у работника появится законное право за два дня уведомить руководство о своем отсутствии на работе и пропустить ее.

Также в документе прописано, что если работник прекращает работу из-за задержки зарплаты, собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном коллективным или трудовым договором, но не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) пропорционально продолжительности прекращения работником выполнения работы.

При этом в законопроекте указано, что такие действия не могут стать основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания.

Ранее сообщалось, что задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в феврале 2019 года сократилась по сравнению с январем на 6,4%, и на 1 марта этого года составила 2,45 миллиарда гривень. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 марта текущего года составила 1,27 миллиарда гривень, что на 11,8% меньше показателя на 1 февраля текущего года. Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Законопроект, Зарплата, Минсоцполитики, Долги по зарплате, Задержка зарплаты, Сотрудник не вышел на работу.
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