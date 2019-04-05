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Президент инициирует строительство 3-4 энергоблоков ХАЭС

Президент инициирует строительство 3-4 энергоблоков ХАЭС
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Петр Порошенко поручил правительству в кратчайшие сроки внести в Раду законопроект о строительстве 3-4 энергоблоков ХАЭС.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров в кратчайшие сроки внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (ХАЭС).

Соответствующий указ главы государства (№104/2019 от 4 апреля) "О мероприятиях по поддержке развития ядерной энергетики и повышению уровня безопасности в сфере использования ядерной энергии" обнародован на сайте администрации президента.

В соответствии с указом, правительство в течение двух месяцев должно вынести на рассмотрение парламента также ряд других законодательных актов. В частности, речь идет о законопроекте об усовершенствовании механизмов защиты от инфляции средств финрезерва для снятия с эксплуатации атомных блоков, а также законопроектах, касающихся социально-экономической компенсации рисков населения, проживающего на территории зоны наблюдения.

Кроме того, президент поручил принять меры для обеспечения поддержки и реализации проекта энергетического моста "Украина-ЕС", в том числе обеспечить проведение консультаций с ЕС и секретариатом Энергетического сообщества.

В соответствии с указом правительство также должно способствовать усовершенствованию системы безопасности на АЭС, созданию собственного производства ядерного топлива, внедрению производства оборудования для малых модульных реакторов, развитию аккумулирующих мощностей для эффективного регулирования суточного потребления э/э в объединенной энергосистеме Украины.

Правительству среди прочего поручено и принятие мер по обеспечению финансирования строительства хранилищ и инфраструктуры, необходимой для размещения и долгосрочного хранения радиоактивных отходов.

Как сообщалось, П.Порошенко в марте 2019 года заявил на совещании по вопросам развития атомной энергетики, что строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, завода по производству ядерного топлива, сокращение доли ядерного топлива из России, а также реализация проекта энергомоста с ЕС являются для Украины приоритетными задачами в сфере энергетики.

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Верховная Рада, Петр Порошенко, ХАЭС, Хмельницкая АЕС, Энергоблоки.
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