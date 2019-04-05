В Минфине заявили, что госдолг Украины сократился

Новости Бизнеса: Прямой государственный Украины в I квартале 2019 года сократился на 0,9 млрд грн.

Государственный (прямой) долг Украины в январе-марте 2019 года снизился на 0,05%, или на 0,9 млрд грн, - до 1859,4 млрд.

Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В первом квартале министерство привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 96,5 млрд грн в счет погашения госдолга при плане выплат 126 млрд грн.

Кроме того, Минфин отмечает, что обслуживание госдолга осложняется внутриполитическими процессами, негативно влияющими на возможность привлечения средств на внешнем рынке, задержка большой приватизации, а также невыполнение двух условий получения макрофинансовой помощи: законопроект с правками в Таможенный кодекс и о предотвращении отмывания незаконных доходов.

Ведомство напоминает, что 2019 год является пиковым по выплатам по погашению госдолга после реструктуризации долгов, состоявшейся в 2015 году.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 2,7%