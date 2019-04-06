Утвержден новый президент Всемирного банка

Новости Бизнеса: Совет директоров выбрал нового президента Всемирного банка.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в пятницу утвердила заместителя министра финансов США в международных вопросах Дэвида Мелпаса президентом международной финансовой институции. Это собственному корреспонденту Укринформа в Вашингтоне подтвердили в пресс-службе Всемирного банка.

"Исполнительные директора Всемирного банка сегодня единодушно избрали Дэвида Меллапса на должность Президента Группы Всемирного банка на пятилетний срок, который начнется во вторник, 9 апреля 2019 года", - отметили в группе СБ.

Как уточнили в учреждении, выборы прошли по процедуре, согласованной в 2011 году. Впрочем, по давней традиции, главой Всемирного банка избирается представитель США, а МВФ – представитель европейской страны. Как известно, что Дэвид Мелпас является сторонником Дональда Трампа. Во время президентских выборов в США он консультировал избирательную кампанию нынешнего президента.