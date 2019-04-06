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Почтовые отделения обязали усилить безопасность помещений

Почтовые отделения обязали усилить безопасность помещений
14:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НБУ поручил почтовым отделением и небанковским учреждениям усилить безопасность.

Операторы почтовой связи повысят уровень безопасности своих помещений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Национальный банк установил минимальные требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества. Это позволит оптимизировать и обобщить требования к безопасности помещений всех небанковских учреждений", - сообщили в НБУ.

Регулятор объяснил, что такое решение связано с получением почтовыми операторами права осуществлять операции по обмену валют и переводу средств.

Также указано, что небанковские учреждения могут самостоятельно определять, обустраивать ли свои помещения системой видеонаблюдения.

Такие нормы содержит постановление правления НБУ, которое вступает в силу с 6 апреля 2019 года.

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Те операторы почтовой связи, которые до вступления в силу этого постановления подали пакет документов для получения лицензии НБУ на осуществление валютных операций или имеют действующую генеральную лицензию на осуществление валютных операций, обязаны до 1 апреля 2020 года обеспечить надлежащее соответствие помещений этим требованиям.

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НБУ, Нацбанк, Почтовые отделения.
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