Почтовые отделения обязали усилить безопасность помещений

Новости Бизнеса: НБУ поручил почтовым отделением и небанковским учреждениям усилить безопасность.

Операторы почтовой связи повысят уровень безопасности своих помещений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Национальный банк установил минимальные требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества. Это позволит оптимизировать и обобщить требования к безопасности помещений всех небанковских учреждений", - сообщили в НБУ.

Регулятор объяснил, что такое решение связано с получением почтовыми операторами права осуществлять операции по обмену валют и переводу средств.

Также указано, что небанковские учреждения могут самостоятельно определять, обустраивать ли свои помещения системой видеонаблюдения.

Такие нормы содержит постановление правления НБУ, которое вступает в силу с 6 апреля 2019 года.

Те операторы почтовой связи, которые до вступления в силу этого постановления подали пакет документов для получения лицензии НБУ на осуществление валютных операций или имеют действующую генеральную лицензию на осуществление валютных операций, обязаны до 1 апреля 2020 года обеспечить надлежащее соответствие помещений этим требованиям.