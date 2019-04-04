Иностранные компании смогут открывать счета в украинских банка

Новости Бизнеса: НБУ дает возможность иностранным компаниям открывать счета в украинских банках.

Национальный банк Украины (НБУ) предоставляет возможность открывать счета новым субъектам финансового рынка Украины - юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующих от имени таких инвестиционных фондов, сообщил НБУ на сайте.

Право открывать счета в украинских финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции юридическим лицам - нерезидентам Украины предусматривают законы "О валюте и валютные операциях"и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", а также Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В связи с этим НБУ обновил Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.

Новая редакция этого документа, обнародованная на сайте центробанка, утверждена постановлением его правления от 1 апреля 2019 года №56 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступает в силу с 4 апреля 2019 года.

Инструкция, в частности регулирует порядок открытия/закрытия банками:

- счетов клиентов-резидентов и нерезидентов Украины (физических и юридических лиц);

- корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов;

- счетов международных финансовых организаций, а также управляющего по договору управления имуществом.

Как отмечает НБУ, упрощение в порядке открытия счетов клиентов, которые предусмотрены в Инструкции, положительно повлияют на условия ведения бизнеса в Украине благодаря отмене предоставления клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей. Отныне распоряжение счетом будет осуществляться на основании перечня лиц, которые, согласно законодательству, имеют на это право, и это не требует нотариального удостоверения. Кроме того, изменение наименования юридического лица не предусматривает закрытие действующих счетов.

Положения документа не содержат режимы счетов клиентов (то есть, ограничений по проведению операций со счетами), а лишь определяют некоторые особенности осуществления операций по счетам отдельных клиентов, говорится в сообщении.