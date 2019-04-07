Транзит газа по территории Украины из РФ в 2019 году увеличился на 4%

Новости Бизнеса: За период с января по март 2019 года объемы транспортировки газа по территории Украины из России в страны ЕС и Молдову выросли на 4%.

Транзит газа по территории Украины из Российской Федерации в период с января по март увеличился на 900 млн кубометров или 4%. Об этом информирует пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 21,2 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 900 млн кубометров, или на 4%.

Как напомнили в Укртрансгазе, газ, поступающий из РФ, идет исключительно транзитным маршрутом: уже в течение 1225 дней (четвертую весну) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

Как сообщалось, транзитный контракт между Украиной и РФ будет действовать до 1 января 2020 года. К этому времени Россия рассчитывала построить газопровод в обход Украины - Северный поток-2.

Данный проект предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Четыре страны - Финляндия, Швеция, Германия и РФ - одобрили строительство трубопровода. Дания сейчас отказала Газпрому и требует от компании, которая строит Северный поток-2, сделать оценку экологического влияния третьего варианта маршрута газопровода, который будет проходить в эксклюзивной экономической зоне Дании.

Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства Северного потока-2 из-за возможной потери статуса транзитного государства. Кроме того, противниками Северного потока-2 являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. Впрочем в Германии заявляют, что проект экономический, а не политический.