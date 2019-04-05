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Укртрансгаз: потребление газа снизилось, а добыча - выросла (Фото)

Укртрансгаз: потребление газа снизилось, а добыча - выросла (Фото)
15:04 Сегодня Телеграф по материалам сайта utg.ua 112.ua

Новости Бизнеса: В ведомстве предоставили официальные цифры, свидетельствующие о повышении уровня добычи газа и снижении потребления его по сравнению с прошлым годом.

На странице Укртрансгаза в соцсети представители ведомства опубликовали информацию о том, сколько добывается газа в Украине. Так, поступление природного газа в газотранспортную систему от предприятий, добывающий топливный ресурс, выросло на 3% с начала 2019 года.

При этом потребление его составляет 16% или чуть больше 11 куб.м. В пресс-службе ведомства сравнили данные показатели первого квартала этого года с показателями соответствующего периода 2018 года. Также импорт газа в Украину за первые месяцы текущего года составляет 1,6 куб. м, что на 0,3 кубометра меньше, чем за такой же период прошлого года.

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Как сообщалось ранее, с начала марта газовый рынок перешел на суточную балансировку газа. Таким образом, как заявили в ведомстве, это стало одной из ключевых реформ газотранспортной системы. Благодаря этому обмен данными о поставках и потреблении газа осуществляется на единой налаженной платформе для всех участников рынка.

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Газ, Импорт, Добыча, Показатели, Ресурс, Квартал, Ведомство, Потребление, 2019.
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