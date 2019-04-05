Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ

Новости Бизнеса: НКРЭКУ оштрафовала еще четыре газораспределительные компании на 3,4 млн грн за сверхначисления в платежках за газ.

В результате внеплановых проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за доначисления объемов потребления газа в платежках на четырех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 3,4 млн грн.

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.

Решение регулятора коснулось компаний ««Николаевгаз», «Харьковгоргаз», «Сумыгаз» и «Днепргаз», входящих в группу «Региональная газовая компания» принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу, при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий в части приведения объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям, что привело к дополнительным начислениям в платежках потребителей.

НКРЭКУ обязала компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления, до 26 апреля 2019 года.

Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением указанной компанией.

Кроме того, по результатам плановой проверки оператора ГРС «Днепргаз» были выявлены другие нарушения, за которые регулятор дополнительно оштрафовал компанию еще на 850 тыс. грн

Среди таких нарушений были неустановка газовых счетчиков для 22% своих потребителей. Нацкомиссия обязала облгаз заняться установкой новых и поверкой просроченных счетчиков.

Таким образом компания «Днепргаз» был оштрафована на сумму 1,6 млн грн.

В феврале Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получила разрешение Государственной регуляторной службы (ГРС) на проверку операторов газораспределительных систем из-за доначислений, основанных на приведении объемов потребленного газа к стандартным условиям.