Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Обнародованы предварительные результаты анализов Порошенко
Обнародованы предварительные результаты анализов Порошенко
Моуриньо намерен возглавить клуб Серии А
Моуриньо намерен возглавить клуб Серии А
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)

Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ

Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
11:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: НКРЭКУ оштрафовала еще четыре газораспределительные компании на 3,4 млн грн за сверхначисления в платежках за газ.

В результате внеплановых проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за доначисления объемов потребления газа в платежках на четырех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 3,4 млн грн.

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.

Решение регулятора коснулось компаний ««Николаевгаз», «Харьковгоргаз», «Сумыгаз» и «Днепргаз», входящих в группу «Региональная газовая компания» принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу, при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий в части приведения объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям, что привело к дополнительным начислениям в платежках потребителей.

НКРЭКУ обязала компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления, до 26 апреля 2019 года.

Сверхначисления в платежках: три облгаза оштрафованы решением НКРЭКУ

Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением указанной компанией.

Кроме того, по результатам плановой проверки оператора ГРС «Днепргаз» были выявлены другие нарушения, за которые регулятор дополнительно оштрафовал компанию еще на 850 тыс. грн

Среди таких нарушений были неустановка газовых счетчиков для 22% своих потребителей. Нацкомиссия обязала облгаз заняться установкой новых и поверкой просроченных счетчиков.

Таким образом компания «Днепргаз» был оштрафована на сумму 1,6 млн грн.

В феврале Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получила разрешение Государственной регуляторной службы (ГРС) на проверку операторов газораспределительных систем из-за доначислений, основанных на приведении объемов потребленного газа к стандартным условиям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Проверки, Коммунальные услуги, НКРЭКУ, Облгазы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава правления Swedbank покинул должность на фоне скандала
Глава правления Swedbank покинул должность
Зеленский сдал анализы перед дебатами
Зеленский сдал анализы перед дебатами
Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями
Украинцев на выходных ждет тепло до +20
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь