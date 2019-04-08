Кабмин выделит фермерам почти 6 миллиардов

Новости Бизнеса: Правительство выделит на развитие фермерства 5,9 миллиардов гривень.

В 2019 году правительство страны выделит на развитие фермерства 5,9 миллиардов гривень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что Украина вошла в топ-5 экспортеров в ЕС и топ-10 мировых экспортеров. Однако украинский АПК еще имеет огромный потенциал для развития, подчеркнул он.

"Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора", — написал премьер.

В частности, в 2019 году правительство выделит 5,9 млрд грн на программы развития фермерства, из которых:

1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы.

2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка.

А также правительство компенсирует:

30% стоимости строительства ферм.

80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников.

25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования.

30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.

"Вводим эту программу впервые в 2019 году", — подчеркнул Гройсман.

И призвал украинцев покупать украинское, добавив, что "так мы поддержим нашего производителя и сделаем свой вклад в развитие экономики".