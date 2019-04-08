Гройсман сообщил о стратегической цели правительства

Новости Бизнеса: Гройсман считает стратегической целью правительства снижение доли госдолга относительно ВВП.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает стратегической целью правительства дальнейшее снижение доли государственного долга Украины относительно ВВП.

"Этот год и последующие два года – очень сложные с точки зрения обслуживания и выплаты (госдолга – Ред.). Но у нас есть профессиональные подходы к планированию, в частности к стратегическому бюджетному планированию. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы доля долга (относительно ВВП) снижалась. Это наша стратегическая цель… это ключ к стабильности экономики и ее постепенному развитию", - сказал В.Гройсман на заседании стратегического комитета правительства, сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник.

Отмечается, что с 2016 года объем госдолга стабильно снижается и на сегодня достиг "безопасной границы".

"Ориентир – снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы, а также максимальное использование "дешевых и длинных" заимствований", - отмечают в правительстве.