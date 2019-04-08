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МЭРТ: Финансирование ОПК за предыдущие годы увеличилось более чем в 100 раз

МЭРТ: Финансирование ОПК за предыдущие годы увеличилось более чем в 100 раз
18:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Финансирование "оборонки" за три года увеличилось более чем в 100 раз.

Благодаря работе Минэкономразвития увеличено финансирование оборонно-промышленного комплекса более чем в 100 раз - с 30 млн грн в 2016 году до 3,2 млрд грн в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"С 2014 года армия и силовые структуры получили около 26 тыс. единиц вооружения, оружия и военной техники и 7000 из них – абсолютно новые и модернизированные образцы. Благодаря работе Минэкономразвития мы увеличили финансирование оборонно-промышленного комплекса более чем в 100 раз - с 30 млн грн в 2016 году до 3,2 млрд грн в 2018 году. Благодаря этим средствам предприятия ОПК ввели более 200 разработок новейшего вооружения и военной техники", - сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он отметил, что запуск нового производства в среднем длится от 2 до 4 лет, однако уже можно говорить о конкретных результатах.

"Мы завершили создание серийного производства по проекту "Ольха" и комплексов "Нептун", создали производственные мощности для серийного изготовления патронов для стрелкового оружия, что позволит обеспечить патронами соответствующего калибра весь силовой блок Украины. Мы также начали создание производства корпусов для боеприпасов калибров от 100 до 155 миллиметров по уникальным технологиям, которые сейчас есть только у США, Турции, Китая, Южной Кореи и отныне у Украины", - отметил Кубив.

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Он отметил, что Минэкономразвития также создает условия для развития предприятий бронетанковой отрасли.

"Мы расширили изготовление дизельных двигателей для бронетехники, в том числе танков "Оплот", а также бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3. Все это повышает обороноспособность украинской армии и коренным образом модернизирует техническое оснащение наших военных, что особенно важно в период вооруженной агрессии России на Востоке Украины", - отметил Кубив.

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МЭРТ, Степан Кубив, ОПК.
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