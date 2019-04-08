Конкурс на пост главы Таможенной службы: Кубив поддержал Нефедова

Новости Украины: Кубив поддержал кандидатуру своего заместителя Нефедова как претендента на должность главы Таможенной службы.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив поддержал кандидатуру своего заместителя Максима Нефедова, подавшего документы для участия в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы.

Об этом министр заявил на пресс-конференции.

"Максим является одним из самых сильных кандидатов на должность главы Таможенной службы. Он имеет большой опыт, он понимает экономические процессы, он понимает формирование международных принципов прозрачности функционирования и законодательной базы", - заявил Кубив.

Также он выразил уверенность, что Нефедов в качестве главы Таможенной службы сделает ее прозрачной и понятной, а также продолжит начатые ранее реформы.

"Его опыт и способности позволят построить прозрачную и, самое главное, некоррумпированную систему, которую сегодня требуем мы на таможне", - сказал Кубив.

Как сообщалось ранее, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы завершило прием документов для участия в конкурсе на должности руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, получив предложения от 14 кандидатов.

Документы на участие в конкурсе на пост главы Таможенной службы подали Артем Груша, Виктор Кривицкий, Михаил Мирошниченко, Максим Нефедов, Игорь Орленко, Андрей Саварец, Александр Федоришин.