Солнечная энергия становится еще доступней

Новости Бизнеса: Сегодня энергия солнца доступнее, чем никогда. Такого мнения придерживается сотрудник Института возобновляемой энергетики НАН Украины Мухуб Бенменни.

Специалист ведомства считает, что солнечная энергия выгодна среди возобновляемых источников еще и потому, что она проста в эксплуатации.

"Если взять 5 лет назад, то себестоимость 1 кВт мощности солнечной станции составляла около 4 тысяч долларов. Сейчас это обходится в 600-800 долларов. Такой спад цен объясняется тем, что технологии развиваются, а конкуренция в производственном направлении растет", - поясняет специалист.

Комментируя возможные варианты применения альтернативных энергоисточников в поселении для переселенцев под Киевом по проекту "Громады будущего", эксперт советует именно солнечные станции. "Солнечная энергия очень проста в эксплуатации. Она не требует каких-то дополнительных исследований перед установкой. Солнце доступно везде в открытой среде. Солнечные модули не требуют никакой механики, в отличие от других источников энергии", - говорит Бенменни.

По его мнению, также очень важно, что солнечная энергия никак не вредит окружающей среде и производится в течение года независимо от погодных условий. "Солнечные панели можно ставить везде, независимо от региона, а солнечные батареи работают и производят энергию даже тогда, когда мы не видим солнца, и зимой тоже", - отмечает он.

Из-за пасмурной погоды мощность солнечных станций значительно ниже. Но это проблема всех возобновляемых источников энергии, которые зависят от природных факторов. Выходом является аккумулирование "зеленой" энергии, что сейчас очень дорого. Но это лишь вопрос времени, убежден эксперт.