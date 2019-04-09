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"Сеть автобусных маршрутов": в Украине заработала реформа автоперевозок

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"Сеть автобусных маршрутов": в Украине заработала реформа автоперевозок
14:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Мининфраструктуры

Новости Бизнеса: В Украине запустили интерактивную карту ”Сеть автобусных маршрутов”, позволяющая в реальном времени узнать информацию о межобластных и международных рейсах.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства запустило интерактивную карту ”Сеть автобусных маршрутов”, с помощью которой можно узнать информацию о почти 4000 межобластных и международных маршрутах.

Как передает корреспондент, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

”Год назад мы либерализировали рынок автобусных перевозок. Наша цель - качество и безопасность для пассажиров”, - подчеркнул он.

Омелян отметил, что «Сеть автобусных маршрутов» - это инструмент, который позволяет не только узнать расписание движения и промежуточные остановки, но и проверить перевозчика на наличие лицензии, срок действия разрешения на перевозку.

”Теперь, нажав на мышку компьютера, любой человек сможет узнать информацию», - сказал министр.

По словам Омеляна, на карте «Сеть автобусных маршрутов» можно визуализировать около 4000 маршрутов.

«Мы уверены, что этот инструмент позволит детенизировать перевозки. Ведь, по меньшей мере, 30-40% перевозок находится в тени», - отметил он.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что к 2030 году на всех маршрутах Украины будут работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

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Перевозки, Мининфраструктуры, Автобус, Владимир Омелян, Сеть автобусных маршрутов, Карта маршрутов.
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