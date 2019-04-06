Омелян назвал дату, когда в Украине на всех маршрутах будут работать автобусы

Новости Украины: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что к 2030 году на всех маршрутах Украины будут работать автобусы категории Neoplan или их аналогии.

К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совместной пресс-конференции с представителями автобусных перевозчиков.

"Прошел год с момента начала реформы автобусных перевозок. Мы поменяли правила и изменили рынок. Мы уверены, что к 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналоги", - сказал он.

Министр отметил, что с момента начала реформы в Украине внутренних автобусных перевозок количество выданных разрешений выросло на 29% - до 346 разрешений.

"Количество отказов составило 18, тогда как до реформы - 405", - добавил он.

Омелян подчеркнул, что раньше отдельные маршруты были закреплены за одним перевозчиком, а сейчас, с началом реформы, ситуация кардинально поменялась.

"У нас есть отдельные маршруты, на которых одновременно работает по семь перевозчиков. И это честная конкуренция. Кто предложит лучшее качество, более дешевую цену - тот и повезет пассажиров", - сказал он.

Министр также сообщил, что параллельно с автобусной реформой в Украине запущена реформа автобусных станций.

"Сейчас вам не надо договариваться с чиновниками, с правоохранительными органами. Есть исчерпывающий перечень документов, который вы подаете в министерство, и если они в порядке - получаете в автоматическом режиме разрешение. Бизнес знает, что требует государство по комфорту, по безопасности, по доступу для людей с инвалидностью", - сказал он.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции директор Департамента развития дорожного рынка Мининфраструктуры Виктор Сасин, на данный момент переоборудованные грузовые маршрутки уже не могут выходить на маршруты.

"Качественный контроль - это залог безопасных перевозок. Уже сегодня действуют успешные нормы, запрещающие использовать переоборудованные транспортные средства, так называемые Спринтеры", - сказал он.

Сасин отметил, что следующим проблемным вопросом является усиление контроля.

"Есть проблема по количеству инспекторов в Укртрансбезопасности. Уже есть инициативы Укртрансбезопасности и министерства по увеличению самого штата, потому что если на область у тебя четыре инспектора, то выявить нелегальных перевозчиков, перевозчиков, использующих не те транспортные средства, которые нужны, - достаточно трудно. Если инициативу поддержит Кабмин, то ситуация в корне изменится ... Изменения уже подготовили и в ближайшее время будем вносить на рассмотрение правительства", - сказал он.

По словам Сасина, увеличение штата планируется достаточно существенное - около 70%. "Сейчас около 600 работников в Укртрансбезопасности - центральный аппарат и инспекторы", - сказал он. Также Сасин сообщил, что в новом евроинтеграционном законопроекте предусмотрено ужесточение санкций в отношении недобросовестных перевозчиков и одна из них - конфискация транспортных средств в случае повторного правонарушения.