В Украине изменили процедуру выдачи водительских удостоверений

Новости Украины: Украинским водителям изменили процедуру выдачи водительского удостоверения.

В Украине произошли изменения в процедуре выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол. Об этом информирует Главный сервисный центр МВД.

“Введена видеофиксация сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыкам управления транспортными средствами. Для этого в каждом экзаменационном авто будет установлено специальное оборудование”, - говорится в сообщении. Отныне невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом.

До двух лет сокращен срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств. Также получить или обменять удостоверение водителя будет невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве, на котором будет проводиться практическое занятие.

Для автошкол отменяется требование относительно приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств. Аккредитацией автошкол теперь будут заниматься региональные сервисные центры МВД по месту нахождения заведений. Для автошкол, которые принадлежат к сфере управления Министерства образования и науки, вводится упрощенный механизм аккредитации.

Все выпускники, прошедшие подготовку водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе. Кроме того, на сайте Главного сервисного центра МВД можно подготовиться к теоретической части экзамена по правилам дорожного движения благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Уточняется, что он является идентичным экзамену, который сдается в сервисном центре МВД. Также на сайте можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.