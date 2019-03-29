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Водители в Украине теперь смогут предъявлять наличие автогражданки с гаджета

Водители в Украине теперь смогут предъявлять наличие автогражданки с гаджета
11:28 Сегодня Телеграф www.kmu.gov.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правительство разрешило украинским водителям предъявлять наличие автогражданки бумажной или электронной копией договора.

На правительственном портале обнародовано постановление Кабинета министров Украины №258 относительно внесения изменений в пункт 2.1 Правил дорожного движения от 27 марта 2019 года.

Согласно изменениям, правительство разрешило водителям подтверждать наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки) бумажной или электронной копией договора.

В частности, правительство уточнило список документов, которые подтверждают наличие страховой защиты у владельцев наземных транспортных средств, и внедряет возможность для владельцев подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств сведениями в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Отмечается, что постановление было принято с целью проведения контроля  за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств соответствующими подразделениями Национальной полиции Украины. Отныне, в случае запроса подразделениями Национальной полиции Украины, наличие договора можно подтверждать самостоятельно распечатанной на бумаге копией договора или с экрана гаджета.

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Заключение электронных договоров обязательного страхования для владельцев автомобилей с возможностью его покупки онлайн и соответствующей электронной регистрацией в единой централизованной базе данных было начато с 7 февраля 2018 года. Но, механизм проверки таких электронных полисов, в частности, работниками полиции, определен не был.

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Кабмин, Водители, Гаджет, Автогражданка, Электронная копия договора.
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