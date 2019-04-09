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Укравтодор открыл участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка

Укравтодор открыл участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка
15:08 Сегодня Телеграф Фото: pl.ukravtodor.gov.ua

Новости Бизнеса: По новой дороге разрешили движение по 1,7 км по правому проезду Н-31 Днепр-Решетиловка.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Только что открыли движение по одному из участков построенной цементобетонной дороги в Кобеляцком районе! Пока разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка. Первым проехал черный Мерседес! Как думаете, это хороший знак?",- говорится в сообщении.

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Открытие участка дороги прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто", - написал он.

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Дорога, Укравтодор, Владимир Омелян, Днепр-Решетиловка.
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