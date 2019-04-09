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МВФ обновил прогноз роста экономики Украины на 2019 год

МВФ обновил прогноз роста экономики Украины на 2019 год
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на 2,7%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

Как говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики за апрель, в 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины на 3%, как и ранее.

По оценкам Фонда, в 2018 году экономика нашей страны выросла на 3,3%.

Также сообщается, что среднегодовая инфляция в Украине, по прогнозам МВФ, составит 8% в 2019 году и 5,9% в 2020 году.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее.

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Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление роста экономики Украины до 2,5% при инфляции на конец года в 6,3%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен – до 7,2%.

Напомним, Минэкономразвития ориентировочно оценило рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2% (+/- 0,2 процентного пункта).

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МВФ, ВВП, Госстат, Экономика Украины, Рост ВВП.
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