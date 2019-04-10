Монетизация субсидий: Укрпочта выплатила почти 1,9 миллиарда

Новости Бизнеса: Почти 1,9 млрд грн монетизированных субсидий выплатила "Укрпочта" в марте

АО "Укрпочта" в марте выплатила 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения. Выплаты получили около 1 млн пенсионеров.

Об этом сообщается на сайте "Укрпочты" .

"Средняя сумма выплаченных субсидий составляет 1884 грн. По максимальным средним размером субсидий лидируют области - Черниговская (3042 грн), Ивано-Франковская (2801 грн), Волынская (2130 грн), а минимальный средний размер субсидий зафиксирован в Донецкой ( 1493 грн), Николаевской (1445 грн) и Одесской (1258 грн) областях. Максимальный размер монетизированных субсидий составил 9273 грн ", - говорится в сообщении.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в г. Киеве и Киевской области - более 190,7 млн грн для почти 106 тыс. пенсионеров, Харьковской - более 154, 8 млн грн для почти 80 тыс. пенсионеров, Львовской областях - более 114 млн грн для более 60 тыс. пенсионеров.

Как ранее сообщалось, пенсионеры получают субсидии наличными через почтальонов в день получения пенсии и могут вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию.

Для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты Укрпочта доставила каждому получателю (около 4 млн граждан) персональное сообщение.

Ежемесячно получатели субсидий будут получать средства за предыдущий календарный месяц.

Срок действия пилотного проекта - март-май 2019 года.