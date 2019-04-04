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В Минсоцполитики рассказали, кому переназначат субсидии в мае

В Минсоцполитики рассказали, кому переназначат субсидии в мае
10:08 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По прогнозам Минсоцполитики около трем миллионам домохозяйств автоматически переназначат субсидии в мае, остальным нужно будет обновить заявление и декларацию.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что около 3 миллионам домохозяйств в мае субсидии будут автоматически переназначены. В остальных случаях, украинцам следует обновить заявление и декларацию о доходах.

В пресс-службе ведомства также отметили, что наличная субсидия будет назначена тем семьям, у которых в мае-июне не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры, как и прежде, будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и "Укрпошту", а те, кто еще не на пенсии, – через "Ощадбанк".

В случае, если у семьи есть задолженность по состоянию на май-июнь, Минсоцполитики переведет на на безналичную монетизацию субсидий.

Сообщается, что летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в третьем и четвертом кварталах 2018 года, а помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов – на основе доходов первого и второго кварталов 2019 года.

Финансирование пенсий за апрель и субсидий за март уже началось

В ведомстве назвали категории граждан, которым нужно будет переподавать документы для получения субсидии:

  • арендаторы жилья, 
  • внутренне перемещенные лица, 
  • семьи, в которых субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в жилье лиц, 
  • семьи с неработающими людьми трудоспособного возраста, 
  • семьи, в составе которых за последний год произошли изменения.

Министерство социальной политики уверяет, что критерии назначения жилищных субсидий изменяться не будут, поэтому сокращения количества субсидиантов не ожидается. Напомним, в феврале Кабинет министров сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

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Минсоцполитики, Задолженность, Монетизация субсидий, Автоматическое переназначение, Субсидий.
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