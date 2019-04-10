Скачать
Среда, 10.04.2019
Россия сорвала минские переговоры по Донбассу
Россия сорвала минские переговоры по Донбассу
Украина расширила эмбарго на российские товары
Украина расширила эмбарго на российские товары
Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи

В Украине поступления от туризма выросли в 2,5 раза

В Украине поступления от туризма выросли в 2,5 раза
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: В 2018 году субъекты туристической отрасли перечислили в госбюджет 4,2 млрд грн.

Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет Украины в 2018 году выросли в 2,5 раза – до 4,2 млрд грн с 1,7 млрд грн. 

Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики и торговли Украины Степан Кубив.

"Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет государства в 2018 году выросли на 250%. Было 1,7 млрд грн, а сейчас мы получили 4,2 млрд грн", - сказал он.

Также Кубив сообщил, что Кабинет министров за последние годы гармонизировал 18 стандартов в сфере туризма и курортов. И это очень важно для развития отрасли, отметил министр.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поставил целью увеличить долю туризма в экономике страны, и за счет развития туристических возможностей столицы и регионов привлекать в Украину ежегодно порядка 30 миллионов иностранных туристов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Бюджет, Туризм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
03 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
04 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
05 Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Вместо кассовых аппаратов будут использовать смартфоны
Вместо кассовых аппаратов будут использовать планшеты
Отказали тормоза: в Днепре КрАЗ снес 10 автомобилей, есть пострадавшие
Отказали тормоза: в Днепре КрАЗ снес 10 автомобилей
Женщина Украины 2019: Оля Полякова стала женщиной года
Женщина Украины 2019: Оля Полякова стала женщиной года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь