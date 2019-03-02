Порошенко: Украина может быть лидером в сфере туризма

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Одесская область должна стать лидером восточноевропейской туристической отрасли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в ходе рабочей поездки в Одесскую область во время посещения ярмарки "Сокровища Одесщины".
"Я убежден, что Одесса должна стать лидером восточноевропейской туристической отрасли", - сказал Порошенко.
Он добавил, что Одесса является туристической столицей Украины, и морским и культурным центром государства.
"Приятно, что сегодня тысячи людей здесь, на этой площади открывают туристические возможности: видят, чем славится каждый район, видят возможности зеленого, сельского, морского туризма", - отметил президент.
"Украина может быть лидером в сфере туризма. Тот, кто сомневается в этом, пусть приедет в Одессу и посмотрит, какая она красавица", - добавил он.
Порошенко отметил, что для дальнейшего развития туристического направления нужно иметь и хорошие дороги.
"Мы завершили строительство дороги Одесса-Рени, и сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром", - также отметил он.
По словам президента, также необходимо завершить строительство взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту: "Сегодня это чрезвычайно амбициозная задача, которая значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу".