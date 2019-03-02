Порошенко: Украина может быть лидером в сфере туризма

Новости Украины: Порошенко считает, что Одесская область должна стать лидером восточноевропейской туристической отрасли.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Одесская область должна стать лидером восточноевропейской туристической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в ходе рабочей поездки в Одесскую область во время посещения ярмарки "Сокровища Одесщины".

"Я убежден, что Одесса должна стать лидером восточноевропейской туристической отрасли", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Одесса является туристической столицей Украины, и морским и культурным центром государства.

"Приятно, что сегодня тысячи людей здесь, на этой площади открывают туристические возможности: видят, чем славится каждый район, видят возможности зеленого, сельского, морского туризма", - отметил президент.

"Украина может быть лидером в сфере туризма. Тот, кто сомневается в этом, пусть приедет в Одессу и посмотрит, какая она красавица", - добавил он.

Порошенко отметил, что для дальнейшего развития туристического направления нужно иметь и хорошие дороги.

"Мы завершили строительство дороги Одесса-Рени, и сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром", - также отметил он.

По словам президента, также необходимо завершить строительство взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту: "Сегодня это чрезвычайно амбициозная задача, которая значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу".